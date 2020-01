GENOA, Arriva il centrocampista svedese Eriksson

(ANSA) - GENOVA, 20 GEN - Nuovo acquisto per il Genoa a centrocampo: si tratta dello svedese Sebastian Eriksson che sta arrivando in Italia per sottoporsi alle visite mediche. In questa stagione col Goteborg ha collezionato 16 presenze realizzando due gol. Non si conosce ancora la formula dell'intesa. Per lui è un ritorno in Italia perché dal 2011 al 2014 militò nel Cagliari dove il direttore generale era Francesco Marroccu, attuale direttore sportivo del Genoa. Eriksson può giocare mediano ma anche mezzala sinistra. Intanto saluta ufficialmente il Grifone l'attaccante Sinan Gumus passato in prestito al club turco dell'Antalyaspor. (ANSA).