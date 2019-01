GATTUSO, Squalificato per offese ad arbitro

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Gennaro Gattuso è stato squalificato per un turno, che sconterà in campionato, dopo la finale di Supercoppa giocata e persa ieri, a Gedda, contro la Juventus. Il tecnico del Milan è stato fermato "perché al termine della gara, con fare minaccioso, in prossimità del direttore di gara (Banti, ndr), contestava urlando una sua decisione, nonché per avere successivamente, in attesa della premiazione, rivolto all'arbitro parole offensive ed insinuanti". Dovrà inoltre pagare una ammenda di 15mila euro.