GASPERINI, Turnover per domenica? Alcuni da valutare

Non solo vigilia di Conference League. Domani in campo anche l'Atalanta (prossimo avversario in campionato della Fiorentina). La Dea si gioca il passaggio agli ottavi di Europa League contro lo Sporting Cp, ripartendo dall'1-1 dell'andata. Così in conferenza stampa il tecnico Gian Piero Gasperini ha analizzato la gara di domani e anche il confronto di domenica coi viola: "Quelle con lo Sporting sono partite che si vogliono giocare, seguiamo tutto l'anno la posizione per l'Europa, poi quando arrivano queste partite sono particolari e diverse dal campionato",

Come arrivate a questa sfida?

"Domani è partita secca, deve uscire un vincitore e visto l'equilibrio che c'è stato tra noi e loro c'è la possibilità di supplementari o rigori. Dobbiamo considerare tutto, domani ci sarà il verdetto".

Farà ancora turnover ragionato in vista della Fiorentina?

"Stiamo giocando tante partite in pochissimi giorni contro squadre di alto valore ed è necessario valutare le condizioni di tutti. Domani dobbiamo ragionare sui 120 minuti".

Avete limitato i danni in campionato, visto il calendario delle ultime settimane?

"Abbiamo incontrato tutte le prime ma non è finita, adesso abbiamo Fiorentina e Napooli, poi il calendario sarà diverso. Il campionato è equilibrato e c'è una grande battaglia per l'Europa. È fondamentale esserci".

Dover vincere per forza, per quello che è l'Atalanta, è un vantaggio?

"L'unico piccolo vantaggio è che giochiamo in casa, a Lisbona abbiamo fatto una buona gara e c'è rammarico per non aver vinto. Dobbiamo cancellare quella gara e ripartire da domani. Lo Sporting lo abbiamo sofferto di più a Bergamo".

Intrigato dalla possibilità che possa esserci un derby italiano ai quarti?

"Se passassimo il turno diventerebbe possibile. Roma e Milan hanno un ottimo vantaggio, se dovessimo essere tre italiane su otto ci sarebbe la possibilità, ma speriamo di no".