GASPERINI, Protesta per un rigore e viene espulso

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Espulso Gian Piero Gasperini a pochi minuti dal termine della prima frazione. Il tecnico dell'Atalanta ha protestato molto per un presunto rigore non concesso dall'arbitro Di Bello per un intervento al limite di Reijnders su De Roon, che aveva la porta spalancata davanti a sé ed è stato spinto leggermente dal centrocampista del Milan. De Roon, nell'occasione, è finito addosso a Gabbia e il difensore rossonero si è infortunato: al suo posto c'è Simon Kjaer. Il tecnico della Dea, quindi, salterebbe l'eventuale semifinale contro la Fiorentina.