GASPERINI, L'obiettivo è fare bene domenica coi viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Atalanta vince il ritorno contro lo Sporting CP e stacca il pass per i quarti di Europa League. 2-1 ai portoghesi con firme di Lookman e Scamacca per la squadra di Gian Piero Gasperini, che nel post-partita si è dimostrato entusiasta per la qualificazione ma già concentrato per la sfida di campionato contro la Fiorentina in programma domenica. Queste le parole del tecnico della Dea in conferenza stampa: "Abbiamo fatto un ottimo secondo tempo poi ovviamente nel finale c'era un po' di stanchezza. Ci servirà solo per il futuro non concedere spazi. Rimedieremo in futuro ma i ragazzi sono stati straordinari, abbiamo fatto quattro trasferte e dobbiamo incontrato il Bologna dopo aver incontrato Milan e Inter in trasferta. Il merito di questa squadra è ancora più amplificato".

Scamacca è il miglior 9 italiano?

"Questo lo decide Spalletti ma sta crescendo. Lui lavora per diventare un campione. Su di lui l'aspettativa è alta, la scorsa stagione è stata difficile e quest'anno ha fatto il triplo dei gol dell'anno scorso. E' evidente che è un giocatore in evoluzione come lo è stato De Ketelaere e come mi auguro lo sia qualcun altro".

Le energie di tutti.

"Ho provato ad elencare le partite che abbiamo giocato. Abbiamo incontrato tutti top club con quattro trasferte e abbiamo fatto risultato con tante squadre. Questa era una partita in cui era possibile andare ai supplementari e ai rigori. Soprattutto in attacco ho la possibilità di girare i giocatori che hanno un buon rendimento. Kolasinac e Djimsiti sono quasi sempre presenti. Vogliamo far bene domenica con la Fiorentina, partita importante dove si deve arrivare molto bene. Da parte mia c'è già un plauso, speriamo di chiudere questa striscia positiva".