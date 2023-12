GAGLIARDINI, Pilastro del Monza: pronto il rinnovo

Fonte: TMW

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Raffaele Palladino non rinuncia mai a Roberto Gagliardini. Il tecnico del Monza ha trovato un giocatore su cui poggiare il centrocampo, tanto che è stato sempre presente, sempre dal primo minuto. Ed è normale, guardando al contratto in scadenza 2024, come ci possano anche essere alcuni interessamenti di altri club. Un anno fa Torino e Lazio avevano chiesto informazioni prima della scadenza, salvo poi fare scelte diverse.

C'è però un'opzione nel contratto di Gagliardini. Perché se il Monza dovesse centrare la salvezza - 21 punti in 16 giornate, più otto sulla zona rossa, non sembra così difficile - allora scatterà in automatico il rinnovo per un altro anno. Tutto fa quindi presagire che l'ex Inter possa, alla fine, rimanere in Brianza anche nella prossima stagione, a meno che non ci siano offerte di alto livello.