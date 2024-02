FROSINONE, In tanti assenti a Firenze. Lirola e Valeri...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato da TuttoFrosinone per la trasferta contro la Fiorentina mister Di Francesco spera di recuperare qualche elemento dall'infermeria anche se è difficile attualmente avere delle certezze. Kalaj, Marchizza e Baez sicuramente non ci saranno cosi come Oyono, Zortea e Bonifazi che potrebbero tornare a disposizione per la sfida con la Roma del 18 febbraio. Qualche chance di recupero Di Francesco la ripone in Cuni, Lusuardi e Ghedjemis. Salvo imprevisti però contro la Fiorentina Lirola, Valeri e Monterisi saranno arruolabili e con una settimana in più di lavoro nelle gambe.