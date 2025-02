Fiorentina-Genoa, ecco i 23 convocati di Vieira per la sfida del Franchi

Domani pomeriggio al Franchi è in programma il match, valido per la 23° giornata di campionato, Fiorentina-Genoa. Dopo un allenamento mattutino al centro sportivo di Pegli, giocatori, dirigenti e staff tecnico rossoblu sono partiti, nel primo pomeriggio, alla volta di Firenze. Pochi minuti fa il club ligure ha diramato la lista dei 23 convocati da Patrick Vieira per il match di domani contro i viola. Rispetto alla sfida contro il Monza torna a disposzione Zanoli. Di seguito la lista completa come pubblicata su X dal Genoa: