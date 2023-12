FERENCVAROS, Lisztes: "Viola forti ma ce la giochiamo"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Krisztian Lisztes, centrocampista del Ferencvaros, si è così espresso al portale Nemzeti Sport della sfida ai viola in programma domani: "Ci giochiamo il prosieguo del torneo e non ci sono scuse di stanchezza fisica o simili. Nessuno giocherà per il pareggio: lo spirito è lo stesso nella consapevolezza che all'andata siamo stati nettamente superiori nel primo tempo. La Fiorentina è fortissima, ha retto il confronto con la Roma e quindi dovremo dare il massimo per vincere".