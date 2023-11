FERENCVAROS, Brutto ko in campionato col Kecskemeti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Clamoroso ko del Ferencvaros, capolista del massimo campionato turco e inserito nel gruppo di Conference League della Fiorentina, che cade in casa del Kecskemeti, una delle squadre in lotta per evitare la retrocessione dopo 12 partite di campionato.

La formazione di Stankovic mette fine alla lunghissima serie positiva andando sotto di due gol già nel primo tempo: Palinkas sblocca la sfida dopo 18 minuti e Horvath poco dopo la mezz'ora raddoppia. I biancoverdi tornano in gara a venti minuti dalla fine con Lisztes, ma non basta per rimettere in piedi la partita. Termina 2-1 e in classifica il vantaggio del Ferencvaros sulle inseguitrici si riduce ad un punto.