EUROPA LEAGUE, Turno duro per Roma e Lazio

(ANSA) - ROMA, 23 OTT - Roma e Lazio si preparano a scendere in campo per il terzo turno dell'Europa League, che vedrà i giallorossi in casa contro il Borussia Moenchengladbach, mentre la squadra di Simone Inzaghi volerà a Glasgow per affrontare il Celtic. Un turno delicato per le squadre della Capitale che sono chiamate al riscatto, dopo il rendimento non proprio fedele alle attese in campionato. C'è molta curiosità per capire come reagiranno. Secondo Planetwin365 c'è un equilibrio tra il segno 1 a 2,69, e il 2 a 2,66: i biancocelesti sono favoriti, anche se di pochissimo, in Scozia. Il match Roma-Borussia vede favoriti i padroni di casa, con il successo dei giallorosso a 2,30 mentre la vittoria ospite rimane a 2,98. A 3,45 il pareggio. Edin Dzeko ha segnato già tre gol nei cinque precedenti contro squadre tedesche, il suo quarto varrebbe 4,15 volte la posta, addirittura a 2,15 l'ipotesi che sia proprio lui a sbloccare la partita dell'Olimpico.