EMPOLI, Goglichidze si presenta: "Mi ispiro a Maldini"

L'Empoli ha un nuovo georgiano: si tratta di Saba Goglichidze, difensore georgiano classe 2004 acquistato a gennaio dal Torpedo Kutaisi. Presentato in conferenza stampa, il calciatore ha anche raccontato il primo impatto con la città di Empoli: "A Empoli si sta molto bene, è una città piccola dove un calciatore può stare vicino allo stadio ed è concentrato al 100% sul suo lavoro. Credo sia l'ambiente ideale per crescere. Un giocatore a cui mi ispiro? "In questo momento ci sono tanti difensori forti in Serie A, ma il mio giocatore preferito è sempre stato Paolo Maldini”.

Com'è stato l'impatto con l'allenatore Nicola?

"Il mister è molto attaccato alla squadra, mi piace il fatto che in allenamento ci dia continue indicazioni per migliorare. Con la squadra lavora molto, ma anche singolarmente e lo sto notando, anche se non capisco sempre perfettamente. Sto cercando di dare tutto per migliorare".

Quali sono state le prime sensazioni che ha provato quando l'Empoli l'ha cercata e quanto è stato importante che un suo ex compagno di squadra, Levan Mchedlidze, abbia giocato in azzurro?

"Avevo anche altre possibilità, avevo deciso di non stare più in Georgia, ma ho scelto subito Empoli. Ho chiamato Levan per capire com'era la società e la città. Mi sono convinto subito ad accettare e già dal secondo giorno mi sembrava di giocare qui da mesi".