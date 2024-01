DIONISI, Viola 4ª con merito, ma l'ostacolo siamo noi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha da poco parlato in conferenza stampa per presentare il match di domani sera, alle 20:45 contro la Fiorentina. Queste le sue parole in merito alla gara coi viola: "L'unico ostacolo di domani siamo noi. La Fiorentina è quarta in classifica, ha due squadre, avrà qualche assenza ma una squadra costruita per giocare su due fronti e lo sta dimostrando con grandi meriti e grandi successi. Dobbiamo liberare la testa dalle negatività, dalle influenze esterne, possiamo mettere in difficoltà la Fiorentina, dobbiamo essere lucidi mentalmente. Non è cosa scontata perché non è un momento di risultati positivi ma lavoriamo per andare oltre. Non basta la prestazione, altrimenti direi una bugia, ma dobbiamo essere consapevoli che questo è un passaggio. Può succedere che ci sia qualche stop durante la stagione, ora sta a noi dimostrare che abbiamo le qualità tecniche ma anche mentali".

Volpato può essere un'alternativa importante con la Fiorentina?

"Era un'opportunità, la gara con l'Atalanta, per far fare minuti ai giovani e l'hanno fatto bene fino a quando abbiamo avuto benzina. Ho avuto delle risposte, positive e meno positive, comunque positive da parte di tutti. Non mi soffermerei sul singolo in questo momento, chi giocherà domani sarà importante quanto chi finirà la partita, spesso le partite vengono decise negli ultimi 10 minuti e noi lo sappiamo bene".

Nell'ambiente c'è un pochino di sconforto ma che Sassuolo bisogna attendersi domani?

"Un Sassuolo che proverà a vincere. La Fiorentina ha numeri importanti e quest'anno lo sta confermando, è per merito quarta in classifica, oggi parteciperebbe alla Champions e la dice lunga sull'avversario che affrontiamo. Noi abbiamo certe caratteristiche e per metterle in campo dovremo avere la presunzione-ambizione di metterle in campo. Ce la giocheremo a viso aperto, a me le chiacchiere non interessano, alleno le squadre, ora alleno il Sassuolo, porto avanti un'idea ma non mi sposta un risultato".