DI LORENZO, Vogliamo battere i viola e regalarci un trofeo

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ai microfoni di DAZN ha parlato della vittoria dei partenopei sulla Salernitana: "Siamo stati bravi pareggiarla prima dell'intervallo perché queste sono partite difficili contro una squadra chiusa come la Salernitana che si difendeva bene, l'episodio ci ha aiutato. Oggi siamo partiti bene, cercando di fraseggiare, poi abbiamo preso questo eurogol ma sul piano dell'impegno la squadra non è mancata e alla fine è stata premiata".

Le piacerebbe alzare un altro trofeo?

"Sarebbe bello, siamo lì e ce la giochiamo, in una competizione come questa si azzerano tutti i valori. Cercheremo di battere la Fiorentina per conquistare la finale e regalare un altro trofeo al Napoli".