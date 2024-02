DI FRANCESCO, Meritavamo di più fuori casa. K. Jorge...

FirenzeViola.it

L'allenatore del Frosinone Eusebio Di Francesco è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Fiorentina-Frosinone. Queste le sue parole: "I ragazzi stanno lavorando veramente bene, stiamo recuperando anche un po' di calciatori, abbiamo aggiunto due terzini di ruolo e quindi abbiamo maggiori alternative. Questo per noi è un vantaggio, il lavoro quotidiano ci aiuta, poi i risultati diventano importanti nel calcio, ma arriveranno attraverso le prestazioni".

Come mai non avete ancora vinto fuori casa?

"È un peccato perché le prestazioni sono sempre stato di un certo livello, avremmo meritato qualcosa in più, ma dico sempre che dobbiamo rimboccarci le maniche e pensare alla prossima, che è imminente. Cercheremo di fare un risultato positivo per muovere la classifica, ma anche per avvicinarci al nostro obiettivo".

Come sta Kaio Jorge?

"È cresciuto negli allenamenti, nella predisposizione, nella continuità. Quando è arrivato veniva da un brutto infortunio, lo sapevamo e si allenava un giorno sì e uno no. La differenza la fa la sua disponibilità al lavoro e quella anche del mettersi a disposizione nelle due fasi".