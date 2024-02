DI FRANCESCO, Con i viola 2 vittorie in 15 partite

FirenzeViola.it

Il tecnico del Frosinone Eusebio Di Francesco ha affrontato 15 volte la Fiorentina con 5 squadre diverse, ovvero Sassuolo, Roma, Sampdoria, Cagliari e Frosinone. Per l'allenatore pescarese lo score non è positivo con i viola, nei quindici incontri infatti Di Francesco ha battuto il club toscano solamente in due occasioni, una volta sulla panchina del Sassuolo e l'altra su quella della Roma. Le altre 13 sfide sono finite otto volte con la vittoria della Fiorentina e cinque con un pareggio.

Curiosamente le uniche due volte in cui Di Francesco ha battuto i viola, la sua squadra ha segnato 4 reti. Nella stagione 2013-2014, quando guidava il Sassuolo, la sua squadra vinse contro i gigliati 4-3 al Franchi con tripletta nel primo tempo di Domenico Berardi. Per la Fiorentina, all'ora allenata da Montella, andarono a segno Gonzalo Rodriguez, Giuseppe Rossi e Cuadrado.

La seconda ed ultima vittoria del tecnico abruzzese invece risale al 5 novembre 2017, quando sulla panchina della Roma riuscì a battere la Fiorentina di Pioli 4-2. Anche in quest'occasione la gara si disputò al Franchi. Per la Roma segnarono Gerson(doppietta), Manolas e Perotti. Tra i viola invece i gol sono stati realizzati da Veretout e Giovanni Simeone. L'ultimo incontro invece in questa stagione è terminato 1-1 al Benito Stirpe con le reti di Nico Gonzalez e Soulé.