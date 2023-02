DE SCIGLIO, Non guardiamo classifica con penalizzazione

Il terzino della Juventus Mattia De Sciglio ha commentato, a JTV, il successo di ieri contro la Salernitana:

Cosa ha fatto la differenza? "In primo punto la mentalità con cui siamo usciti in campo, era il focus principale su cui ci eravamo concentrati anche nei giorni precedenti per evitare la brutta partenza avuta contro il Monza e quella dell'andata contro la Salernitana. Se non fossimo scesi in campo con il giusto atteggiamento come abbiamo fatto contro la Lazio, ci saremmo complicati la vita da soli, sarebbe stata una gara molto difficile in questo ambiente molto caldo. Siamo scesi in campo con l'atteggiamento che dovevamo avere e che ci ha permesso di portare a casa la vittoria".

Fa comodo avere uno come Vlahovic? "Abbiamo delle opzioni in più e anche nei momenti di difficoltà sappiamo di poterlo cercare in più modi che possono farci comodo".

Fisicamente è già al 100%? "Non sono ancora al 100%, ho ripreso a giocare con la squadra da una decina di giorni ma rispetto alle ultime due gare, mi sentivo meglio a livello fisico e a livello di gara, continuerò a migliorare e arriverà anche il 100%".

Guardate la classifica? "Per noi la concentrazione deve restare sui punti che avevamo prima delle penalizzazione, perché se dovessimo guardare quelli che abbiamo adesso commetteremmo l'errore di calare l'attenzione e questo è quello che dobbiamo evitare".