DE KETELAERE, Problemi all'adduttore, salta Belgio-Irlanda

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Problemi per Charles De Ketelaere. Come si apprende da TMW, il trequartista dell'Atalanta salterà l'amichevole del Belgio di domani contro l'Irlanda. Come comunicato dalla federazione belga pochi istanti fa, l'ex Milan non ha preso parte alla trasferta con la selezione fiamminga per via di un leggero risentimento agli adduttori. Le sue condizioni saranno da rivalutare nei prossimi giorni (i Diavoli Rossi affronteranno poi l'Inghilterra nella serata di martedì), col giocatore che comunque per il momento non ha lasciato il ritiro del Belgio per fare ritorno a Bergamo.

Da ricordare che la Fiorentina sarà impegnata con l'Atalanta il prossimo 3 aprile, nella semifinale d'andata di Coppa Italia. Da valutare se De Ketelaere riuscirà ad arrivare all'appuntamento al cento per cento delle condizioni.