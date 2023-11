DANILO, Sento la responsabilità della fascia. La Juve...

FirenzeViola.it

Il difensore della Juventus Danilo, che dovrebbe saltare la partita con la Fiorentina per infortunio, ha risposto oggi alle domande dei Junior Reporter. Ecco quanto sintetizzato da TuttoJuve.com:

Consigli per avere più coraggio?

"Non deve mai mancare la concentrazione, io parlo tanto in campo e quando arrivo a casa non voglio ascoltare nemmeno la mia voce perché ho parlato troppo. Quello mi aiuta tanto in campo".

Perché proprio il difensore?

"Perché sono quelli che hanno di più il pallone, a me piace guidare la squadra anche col pallone".

La tua prima partita in Italia?

"Sono entrato in campo contro il Napoli e dopo 11 secondi ho segnato, pensa un po'…".

Il ruolo di capitano?

"Sento la responsabilità, essere il capitano di una squadra come la Juventus ti dà tanta responsabilità, ti guardano da tutto il mondo".