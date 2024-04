DA TORINO, Se Chiesa non recupera pronto Yildiz

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche la Juventus è tornata subito a lavoro per preparare il match contro la Fiorentina ma deve fare i conti con la grana Federico Chiesa. Come già avevamo scritto, ieri l'ex viola non ha svolto l'allenamento previsto alla Continassa a causa di un influenza che lo ha tenuto ai box con la febbre. Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport-Stadio, lo stato di salute del figlio d'arte non preoccupa molto Allegri che confida nel recupero già oggi. Tuttavia, se Chiesa non dovesse farcela pronto a tornare titolare dal primo minuto al fianco di Vlahovic il turco Yildiz. Lo si capirà soltanto dopo la seduta odierna. Resta invece indisponibile Arkadiusz Milik, che potrebbe fare il suo ritorno in vista del derby della prossima settimana.

Per il resto, non ci dovrebbero essere grossi cambi rispetto alla Juventus vista contro la Lazio. In porta tornerà il polacco Szczesny. Davanti a lui il terzetto formato da Gatti, Bremer e Danilo. A centrocampo Locatelli, McKennie e Rabiot formeranno il tridente della mediana, mentre sugli esterni indubbio l'utilizzo di Cambiaso a destra, con il ballottaggio tra Kostic (in vantaggio) e Iling-Junior a sinistra. Davanti, come detto, se Chiesa starà bene sarà lui ad affiancare Dusan Vlahovic.