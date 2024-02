DA FROSINONE, 972 i tifosi ciociari attesi a Firenze

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Domani alle ore 12:30 la Fiorentina di Vincenzo Italiano affronterà in un match fondamentale per il proseguo del suo campionato il Frosinone di Eusebio Di Francesco. Se sembra andare a rilento la vendita dei biglietti per i tifosi locali, la squadra gialloblu avrà invece un bel seguito. Secondo quanto raccolto da Tuttofrosinone.com infatti sarebbero 972 i tagliandi staccati per il settore ospiti dello stadio Franchi.