DA BERGAMO, Con i viola dal 1' Koopmeiners e CDK

© foto di www.imagephotoagency.it

Archiviato il passaggio del turno in Europa League, e il sorteggio che ha messo di fronte ai bergamaschi il Liverpool nei quarti di finale, l'Atalanta è tornata a concentrarsi sul campionato per preparare la gara con i viola di domani pomeriggio. Tutti disponibili ieri per il primo allenamento a Zingonia in vista della sfida contro la Fiorentina.

Domani al Gewiss Stadium sono attese modifiche nell'undici iniziale rispetto alla gara europea contro lo Sporting. Tra i pali è pronto a rientrare Carnesecchi, mentre giocatori come Scalvini, Koopmeiners, De Ketelaere e Pasalic sono candidati a tornare titolari dopo la panchina in Europa League. Oggi la formazione orobica scenderà in campo nel pomeriggio nel centro tecnico di Zingonia per un allenamento di rifinitura verso la partita contro i viola.