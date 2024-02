D'AVERSA, Vittoria meritata e di cuore: che pubblico

FirenzeViola.it

Il tecnico del Lecce Roberto D'Aversa ha parlato a DAZN al termine della partita persa contro la Fiorentina: "Vittoria meritata perché oggi soprattutto il primo tempo abbiamo creato tante occasioni. È stata una vittoria di cuore, bravi a crederci fino alla fine spinti da un pubblico fantastico: quando l'ambiente è compatto si possono raggiungere grandi obiettivi. Sarebbe stato brutto commentare un'altra sconfitta. Ultimamente questi ragazzi non avevano raccolto quello che meritavano e so quanto lavorano. Oggi ci ha dimostrato che siamo capaci di fare tutto. Ma ricordiamoci che la nostra è una squadra molto giovane, Dorgu è un 2004... Questa è la nostra filosofia e dobbiamo accettare qualche errore".

Che giocatore è Dorgu?

"Io non credo alle carte d'odentità ma alle caratteristiche e Patrick è un giocatore forte. Ha avuto un calo fisico normale ma ha dimostrato il suo valore stasera, ma anche il valore del club: in Italia un club ha un futuro se investe sul vivaio e questa è una delle migliori società in Italia. Se avessimo perso non avrei saputo cosa dire".

Che emozioni...

"Credo che i nostri tifosi si stiano divertendo e lo dimostra quanti tifosi ci seguono. Credo che ogni tanto dargli soddisfazione sia bello".

Banda come sta?

"È un giocatore molto importante, come Almqvist. Ma anche Sansone con la sua esperienza ci aiuta. Lo stesso Piccoli può arrivare in doppia cifra: è gratificante avere una squadra così giovane".