CREMONESE, Assenti e diffidati per la sfida di domani

In vista di Fiorentina-Cremonese, Davide Ballardini, mister della Cremonese, ha fatto il punto sugli infortunati e indisponibili durante la conferenza stampa della vigilia. L'allenatore ha comunicato che il bomber Ciofani e il neo-acquisto Marco Benassi, ex viola, non scenderanno in campo a battagliare con i compagni ma partiranno con loro per motivare il gruppo. Di seguito ha comunicato l'infortunio di Tsadjout che non sarà della gara e Chiriches che rimane a casa per proseguire il recupero in vista della partita di domenica. Si registra un unico squalificato, Aiwu, espulso nella partita d'andata. Oltre ai tanti assenti, la Cremonese dovrà fare i conti con una folta lista di diffidati: Dessers, Ferrari, Meitè, Okereke, Quagliata, Sarr, Valeri e Vasquez.