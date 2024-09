COPPA ITALIA, Torino-Empoli: la vincente sfiderà i viola

FirenzeViola.it

In giornata si svolgeranno i sedicesimi di finale di Coppa Italia e in particolare la Fiorentina conoscerà la sua prossima avversaria. Alle 21 l'Empoli, prossima avversaria della Fiorentina in campionato, sfiderà allo Stadio Olimpico Grande Torino i granata di Paolo Vanoli, attuale capolista in campionato.

La vincente tra le due sfiderà agli ottavi di finale la Fiorentina di Raffaele Palladino. La partita sarà disponibile in chiaro su Italia 1.