CONFERENCE, Passano anche Plzen, Fenerbahçe e PAOK

Le altre gare di Conference League giocate alle 18:45 hanno visto Viktoria Plzen, Fenerbahçe e PAOK Salonicco accedere, assieme alla Fiorentina, ai quarti di finale della competizione. Ai cechi sono serviti i calci di rigore per eliminare il Servette, dopo i pareggi "a occhiali" maturati nei 180 minuti. Il Fener, forte del 3-0 rifilato in trasferta all'Union Saint-Gilloise una settimana fa, ha giocato più sul velluto e, pur perdendo per 1-0, ha comunque superato il turno. Il PAOK, infine, è riuscito a rimontare il 2-0 subito a Zagabria e si è imposto addirittura per 5-1 sulla Dinamo.