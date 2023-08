CONF. LEAGUE, Stasera l'andata tra Rapid e Debrecen

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2022

Va in scena questa sera l'andata del terzo turno di qualificazione di Conference League. Un appuntamento che interessa anche la Fiorentina, che osserverà il match tra Rapid Vienna e Debrecen per studiare più da vicino la sua futura avversaria. Alle ore 21:00 le due squadre scenderanno in campo all'Allianz Stadion di Vienna, con all'orizzonte il playoff contro i viola.