CIOFFI, Dopo il ko avverte i viola: "Ripartiamo con rabbia"

Gabriele Cioffi, tecnico dell'Udinese prossimo avversario della Fiorentina in campionato, mastica amaro in conferenza stampa dopo la sconfitta subita dalla Lazio: "Siamo partiti bene, aggressivi, determinati, compatti, poi un episodio ci fa spegnere l'entusiasmo e perdere le distanze. Stavo pensando a tutto meno che di prendere gol all'inizio, è stato uno schiaffo, sul secondo gol non vedo particolari colpevoli, un tiro che passa tra le gambe, va all'angolino, poco da fare. La reazione però è stata buona, la Lazio è scomoda e sorniona, sta sempre lì e poi ti pizzica, faremo tesoro".

Poi avverte la Fiorentina: "Si riparte a testa alta, il filotto di prestazioni penso stia facendo contenti tutti, anche oggi lo stadio era bello pieno e volevamo regalare un'altra vittoria ai tifosi e all'Udinese, non ci siamo riusciti e ci stiamo male, ma ripartiamo con rabbia".