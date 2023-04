CARNESECCHI, Avverte: "Vittoria su Empoli ci ha dato forza"

FirenzeViola.it

Il portiere della Cremonese avversaria della Fiorentina nella semifinale di Coppa Italia, Marco Carnesecchi, è stato premiato dal “Club Grigiorosso Domenico e Attilio Luzzara” per la tradizionale festa di Sport e Solidarietà. Nell'occasione ha parlato della vittoria sull'Empoli e della crescita dunque della Cremonese, come riportato da cuoregrigiorosso.it: "La sfida di ieri è stata fondamentale, ci ha lasciato tante energie positive e ci ha dato forza. Non dobbiamo guardare lontano, ma pensare partita dopo partita perché ancora non abbiamo fatto niente. Ci aspetta una trasferta complicata in uno stadio in cui tanti fanno fatica a giocare. Speriamo di chiudere al meglio il campionato".

Cosa è cambiato? "La fortuna non è mai stata dalla nostra parte, ma miei compagni hanno sempre fatto belle partite, quella di ieri è stata fantastica. Tutti quanti, dai titolari a chi è entrato, hanno fatto una partita pazzesca. L’atteggiamento di ieri è quello giusto, la squadra non ha mai mollato: al 90′ cinque miei compagni inseguivano Cambiaghi quasi a volerlo scotennare (ride, ndr)"

La Cremonese ha affinato la precisione sui lanci lunghi proprio del portiere: "Ci lavoriamo molto con il preparatore dei portieri, un lancio fatto bene di fatto è un’azione offensiva. Può essere un valore aggiunto che ti porta davanti all’area avversaria con un solo passaggio".