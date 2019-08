CAGLIARI, Maran, stagione da protagonisti

(ANSA) - CAGLIARI, 17 AGO - Cagliari pronto per la Coppa Italia. E quasi pronto per il campionato. Per ora c'è il Chievo. E gli obiettivi sono due, ugualmente importanti: dare una risposta concreta all'entusiasmo dei tifosi intorno alla squadra e ai nuovi acquisti, da Nandez a Nainggolan. E passare il turno. Per il tecnico Maran sarà anche un esordio-test fondamentale per costruire l'immediato futuro del Cagliari del centenario. A cominciare dalla posizione in campo di Nainggolan per poi continuare con le scelte definitive per l'attacco. "C'è la predisposizione giusta - spiega il tecnico - le tante novità hanno portato entusiasmo. In allenamento i ragazzi dimostrano gran voglia di far bene. Parte una nuova stagione, vogliamo essere protagonisti".