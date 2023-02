BRAGA, Batte il Maritimo 2-1 e vola terzo in classifica

Nella ventesima giornata del campionato portoghese, il Braga stende il Maritimo in trasferta per 2-1 e vola al terzo posto in classifica. A segno Banza e un rigore di Racic, reti che regalano la vittoria alla prossima avversaria della Fiorentina in Conference League, con la prima sfida in programma questo giovedì alle 18:45, in terra lusitana.