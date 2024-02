BOURABIA, Ciao Frosinone: c'è la firma col Kayserispor

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Mehdi Bourabia si appresta a lasciare il Frosinone e la Serie A. Come fa sapere Gianlucadimarzio.com, il centrocampista è a un passo dal trasferimento ai turchi del Kayserispor. Nella giornata di domani è prevista la chiusura della trattativa per il trasferimento del francomarocchino. In questa stagione, il classe 1991 ha collezionato 12 presenze tra campionato e Coppa Italia agli ordini di Di Francesco. L'ex Sassuolo si era trasferito in giallazzurro la scorsa estate dallo Spezia. Bourabia salterà dunque la sfida di domenica al Franchi contro la Fiorentina.