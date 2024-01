BOLOGNA, La semifinale di Coppa Italia manca da 25 anni

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra pochi minuti al Franchi andrà in scena il derby dell'Appennino, valido per i quarti di finale di Coppa Italia, tra Fiorentina e Bologna. La formazione di Thiago Motta gioca per scrivere la storia, visto che una semifinale nella coppa nazionale manca ai felsinei da 25 anni. L'ultima volta infatti fu nell'edizione 1998-1999, curiosamente proprio contro la Fiorentina. In quell'occasione furono i viola ad ottenere il pass per la finalissima vincendo 2-0 al Dall'Ara all'andata e pareggiando 2-2 nel ritorno del Franchi.