BOLOGNA, In 4 per ruolo di vice Zirkzee: c'è anche T. Martinez

NOTIZIE DI FV SUPERCOPPA, ECCO DOVE VEDERLA E SEGUIRLA IN TELEVISIONE Mancano due settimane all'inizio della Supercoppa Italiana: il mini-torneo in programma a Riad dal 18 al 22 gennaio vedrà tra le protagoniste anche la Fiorentina in quanto finalista della scorsa Coppa Italia; i viola sfideranno il Napoli nella prima semifinale in... Mancano due settimane all'inizio della Supercoppa Italiana: il mini-torneo in programma a Riad dal 18 al 22 gennaio vedrà tra le protagoniste anche la Fiorentina in quanto finalista della scorsa Coppa Italia; i viola sfideranno il Napoli nella prima semifinale in... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 03 gennaio 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi