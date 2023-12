BOLOGNA, Il tweet sul 5° posto che varrebbe la Champions

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L’Italia è pienamente in corsa per ottenere il quinto posto nella prossima Champions League. Un’edizione tutta nuova con 36 squadre partecipanti, quattro in più rispetto a quella attuale, e con un formato diverso. Su questo ci ha scherzato il Bologna, che su Twitter ha pubblicato una foto della classifica che vede appunto il Bologna quinto in classifica.