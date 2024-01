BOLOGNA, De Silvestri difensore più prolifico, a Firenze...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il terzino del Bologna, ex viola, Lorenzo De Silvestri, nell'ultima gara di campionato dei rossoblù contro il Genoa ha evitato la sconfitta ai suoi all'ultimo tuffo, così che non solo è diventato eroe di giornata ma si candida per una maglia da titolare proprio a Firenze martedì in Coppa. Come ricorda Tuttobolognaweb tra l'altro ora i gol in carriera sono 27 che ne fanno uno dei difensori più prolifici della Serie A, terzo dietro Leo Bonucci con 30 e Robin Gosens con 28.

Con i primi due ora all'estero (sorprese di mercato a parte) De Silvestri può migliorare la particolare classifica. E le sue prestazioni non passano inosservate - si legge sul sito bolognese - così come quelle sotto tono di Posch, così a Firenze potrebbe toccare al capitano prendersi il ruolo di terzino destro nei quarti di finale di Coppa Italia.