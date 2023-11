BEUKEMA, Sconfitta immeritata decisa da due episodi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Attraverso il sito del club rossoblu, il difensore del Bologna Sam Beukema ha parlato della sconfitta contro la Fiorentina: “Siamo dispiaciuti: oggi avremmo meritato di più ma alla fine non sempre ottieni quello che meriti. Credo che abbiamo giocato meglio della Fiorentina, purtroppo però abbiamo avuto tante occasioni ma alla fine la partita è stata decisa da due episodi. È un peccato non aver fatto punti ma dobbiamo prendere ciò che di buono abbiamo messo in campo e continuare a lavorare.

Siamo un gruppo giovane e affamato, dobbiamo continuare così lavorando duramente in settimana. Buona prestazione in difesa? Il nostro è un lavoro di gruppo, i miei compagni sono molto forti, il mister mi fa sentire la sua fiducia e io cerco di fare del mio meglio".