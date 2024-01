BASTONI, Sta bene ma a Firenze riposerà come Dumfries

FirenzeViola.it

News da casa Inter, all'antivigilia della sfida contro la Fiorentina, direttamente da SkySport: Dumfries e Bastoni - riferisce l'emittente satellitare - si sono regolarmente allenati in gruppo ma entrambi dovrebbero accomodarsi in panchina. Il centrale ha superato l'affaticamento all'adduttore e sarà regolarmente a disposizione, ma contro i viola si va verso la conferma del terzetto composto da Pavard, De Vrij e Acerbi. Sulla destra invece resta in pole ancora Darmian.

A centrocampo scelte quasi obbligate: Frattesi e Asllani sostituiranno gli squalificati Barella e Calhanoglu con Klaassen che spera di rientrare in gioco. Per ora l'ex Ajax resta un’eventuale opzione a gara in corso. In avanti confermatissima la ThuLa, mentre sulla sinistra agirà Dimarco dal 1'.