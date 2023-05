Il Basilea, avversario della Fiorentina in Conference League, è sceso in campo questo pomeriggio proprio come i Viola e ha perso nettamente in casa del San Gallo. Una sconfitta per 6-1, già messa in conto dopo il 3-0 del primo tempo, che taglia fuori la squadra di Vogel per un piazzamento europeo tramite il campionato. Tanto turnover, ma resta il risultato negativo.