BASCHIROTTO, Fatto un regalo a Corvino, ci teneva

Federico Baschirotto, difensore del Lecce, ha commentato a DAZN la vittoria contro la Fiorentina. Queste le sue parole: “Una bellissima vittoria, era una vittoria che volevamo. Abbiamo fatto un gran regalo al direttore sportivo Corvino. Ha lavorato per oltre 10 anni alla Fiorentina e per lui non è una partita come le altre. Gli abbiamo dato una grandissima soddisfazione”.

Poi aggiunge: “La testa fa tutto, anche se siamo andati sotto, ci abbiamo creduto e abbiamo portato a casa il risultato”.

Su Nzola.

Con Nzola è stato un bel duello, l’abbiamo arginato. Un gol l’abbiamo subito, l’altro ce lo siamo fatti da soli”.

Il futuro?

"Dobbiamo lavorare gara dopo gara. Giorni liberi? No, siamo dei lavoratori. In ogni caso ci prepareremo per ripartire ancora più carichi".