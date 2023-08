AVVERSARI, Retegui devastante: doppietta all'esordio

FirenzeViola.it

Trentadue secondi: questo quanto ha impiegato Mateo Retegui per trovare il primo gol in Italia. In rete per due volte nel 4-2 con cui il Genoa ha superato il Modena ai trentaduesimi di finale di Coppa Italia (a segno anche Gudmundsson con un gol da cineteca ed il difensore Vasquez), l'italo-argentino ha già stregato i tifosi del grifone e messo nel mirino la Fiorentina, che il prossimo 19 agosto terrà a battesimo la squadra di Gilardino nel primo match di Serie A.

Questo il commento della Gazzetta dello Sport sulla vittoria dei prossimi avversari dei viola:"Per Retegui un impatto devastante, che nella ripresa ha calato anche il poker sfruttato un assist di Hefti. Per il Genoa in gol anche Gudmundsson e Vasquez. Segnali importanti per la formazione di Gilardino, che adesso affronterà la vincente di Monza-Reggiana in programma domani sera"