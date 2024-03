ATALANTA, Scalvini out dolorante. Da valutare per i viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Si fa male Giorgio Scalvini. Nel corso di Napoli-Atalanta, al 70esimo minuto c'è stata una sponda di Osimhen in area per Lindstrom, che stava per calciare a botta sicura se non fosse per la provvidenziale chiusura del centrale bergamasco, che resta a terra per un problema fisico. Pochi minuti dopo, Gasperini è costretto al cambio, col classe 2003 che lascia il campo per Toloi. Da vedere quale sarà l'entità del problema di Scalvini, in vista dell'imminente gara di andata della semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina, in programma mercoledì sera al Franchi.