AOUAR, Qui più tattica. De Rossi parla molto con me

Intervistato ai microfoni di DAZN, il centrocampista della Roma Aouar ha analizzato il pareggio del Franchi contro la Fiorentina. Queste le sue parole: "Noi dobbiamo giocare con tutti i moduli nel modo migliore. Siamo professionisti e dobbiamo essere sempre pronti".

Perchè sul gol hai in mano la maschera di Ndicka?

"Perché non vedeva bene con la maschera e io l'ho presa. Così poi lui ha fatto assist per Llorente".

Sull'atteggiamento durante la gara

"Eravamo in difficoltà nei duelli. Avevamo bisogno di mettere un po' di presenza fisica sui duelli e l'ho fatto".

Cosa è cambiato per te con De Rossi?

"Dopo la Coppa d'Africa ero in difficoltà mentalmente. Mi alleno ogni giorno forte e il mister parla tanto con me. Lui mi ha detto di mettere più intensità e lo sto facendo. Cerco di essere sempre pronto se il mister ha bisogno di me. Sono pronto ad ogni possibilità e spero di aiutare questa squadra".

Cosa manca per vedere il miglior Aouar?

"L'anno scorso è stata una stagione difficile per me per tanti motivi. Devo allenarmi bene per essere pronto fisicamente in un campionato nuovo. Qui è moto differente il gioco rispetto alla Francia, c'è più tattica. Ho bisogno di tempo ma poco a poco sono pronto per aiutare la squadra. Questa è una grande opportunità per me".