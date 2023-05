AMDOUNI, Vogliamo vincere un trofeo per i nostri tifosi

FirenzeViola.it

L'attaccante del Basilea, Zeki Amdouni, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali della UEFA. Queste le sue parole in vista del doppio scontro contro la Fiorentina valido per le semifinali di Conference League: "Non abbiamo niente da perdere, ma non partiamo sconfitti, fino ad ora abbiamo fatto molte cose buone. Allora perché fermarsi qui? Io non c'ero negli ultimi 3 anni, il Basilea non ha vinto nulla, ma i tifosi si aspettano grandi partite e trofei. Loro ci sono sempre, ma per riempire uno stadio, per avere una bella atmosfera o perché la città sia davvero animata, dobbiamo vincere dei trofei".