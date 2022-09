ALLEGRI, Era partita da azzannare, poi è arrivato l'1-1

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, IL CLASSE 2003 DAVID PASSERÀ AL PIACENZA Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il fantasista della Fiorentina Primavera Andrei David è in procinto di passare al Piacenza (verrà tesserato nella lista d’addestramento tecnico), che ha superato la concorrenza del Padova. Il classe 2003... Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il fantasista della Fiorentina Primavera Andrei David è in procinto di passare al Piacenza (verrà tesserato nella lista d’addestramento tecnico), che ha superato la concorrenza del Padova. Il classe 2003... NOTIZIE DI FV FIO-JUV, LA VIOLA DOMINA MA PERIN PARA TUTTO: È 1-1 Una bella Fiorentina strappa il pareggio ad una Juventus proiettata già al match di Champions ma l'1-1 lascia qualche rammarico alla squadra viola alla luce sia di una prestazione di gran lunga superiore a quella dell'avversaria, arrivata a Firenze quasi per... Una bella Fiorentina strappa il pareggio ad una Juventus proiettata già al match di Champions ma l'1-1 lascia qualche rammarico alla squadra viola alla luce sia di una prestazione di gran lunga superiore a quella dell'avversaria, arrivata a Firenze quasi per... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 03 settembre 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi