ALLEGRI, Bonucci? Non mi piacciono le soap opera

© foto di www.imagephotoagency.it

Massimiliano Allegri ha parlato così durante la conferenza stampa di Juventus-Lazio, gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie A, di Leonardo Bonucci: “Credo che non ci sia niente da dire, abbiamo detto tanto e non c’è niente da aggiungere. Faccio un in bocca al lupo per la carriera dentro e fuori dal campo Le soap opera sono su canale 5 e io non sono molto appassionato. A Leonardo faccio una grosso in bocca al lupo, è andato in una squadra che gioca la Champions, sarà importante anche a livello motivazionale”.