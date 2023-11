ALLEGRI, Atteggiamento? I viola ci invogliano a giocare così

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Massimo risultato col minimo sforzo per la sua Juventus, che al Franchi passa per 1-0 grazie alla reti di Miretti. Nel post-partita di Dazn Massimiliano Allegri ha commentato l'ennesimo 1-0 dei bianconeri sulla Fiorentina: "Sono soddisfatto della prova dei ragazzi. Abbiamo giocato contro una squadra che ci ha messi in difficoltà ma ne siamo usciti bene. Nel secondo tempo bastava che Kostic si abbassasse sulla linea di Rugani che giocava sul suo piede debole. Szczesny non credo abbia fatto una parata, dovevamo sfruttare meglio alcuni due contro due davanti. Bisogna però migliorare ancora qualcosa, abbiamo dei limiti e su questo stiamo migliorando.

Devo però fare i complimenti alla Fiorentina per quanto ha fatto vedere stasera. Con loro era importante non spaccare le partite. Abbiamo rischiato poco ed ha fatto un grande intervento Rugani in una delle poche situazioni in cui abbiamo lasciato campo alla Fiorentina. Loro, per come interpretano le partite, invogliano ad abbassarsi e noi l'abbiamo fatto bene difendendoci alla grande. Scudetto? Credo che Inter, Milan e Napoli siano più attrezzate".