WOMEN, Mercato attivo: dopo Sabatino, ora la Middag

In fermento il calciomercato della Fiorentina Women's, che in attesa di sapere se Alia Guagni proseguirà ancora nell'avventura che la lega a doppia mandata a Firenze e alla maglia viola, sta pianificando già buona parte della prossima stagione con interventi sul mercato. Se infatti al posto di Ilaria Mauro arriverà Daniela Sabatino, attaccante che conta una settantina di apparizioni con la maglia della Nazionale italiana e che sarà ufficializzata solo poche ore dopo la sua scadenza di contratto al 30 giugno con il Sassuolo, non c'è solo lei in ballo: le viola potrebbero arricchirsi infatti presto di un nuovo portiere, e in tal senso la favorita sembra Katja Schroffenegger della Florentia San Gimignano, oltre ad un colpo internazionale quale Tessa Middag, olandese classe '92 del West Ham su cui sembra esserci anche il Bayern, anch'essa nel giro della selezione del suo paese, quella oranje.