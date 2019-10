WOMEN, L'Italia batte Malta 2-0. La Guagni...

Una partenza lenta, con un dominio sterile per oltre un’ora di gioco e tante occasioni sbagliate. L’Italia ha faticato anche oggi a uscire dal momento no iniziato in Israele dopo il brillante Mondiale disputato. È servito l'ingresso di Cristiana Girelli per sbloccare la gara: la numero 10 azzurra con la sua qualità ha prima regalato l'assist a Bartoli e poi segnato su rigore il definitivo 2-0 che regala la terza vittoria su tre all'Italia. Appena sette minuti di gioco per la viola Alia Guagni.