WOMEN, Arriva l'attaccante spagnola Paloma Lazaro

Non solo due nuovi calciatori per la prima squadra maschile, ma è arrivati un rinforzo anche per la squadra femminile, l'attaccante spagnola Paloma Lazaro Torres del Molino. Ecco il comunicato del sito ufficiale (da cui è tratta anche la foto): "La Fiorentina Women's FC comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive della calciatrice Paloma Lázaro Torres del Molino. Attaccante spagnola, nata il 28 settembre 1993 a Madrid, arriva alla Fiorentina dal Pink Bari. In carriera ha vestito le maglie di Rayo Vallecano, Madrid CF, Tenerife UDG. Con la Nazionale Spagnola ha vinto il bronzo mondiale U17 e l'argento europeo U19. La calciatrice sarà a disposizione dello staff tecnico a partire dal ritrovo fissato per il 3 Agosto. Bienvenida Paloma!"